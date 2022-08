Sondaggio del Cagliari per Afena-Gyan. E Mourinho insiste per Belotti

Tiago Pinto è arrivato a Milano per provare a dare una svolta al mercato in uscita della Roma. Se per Shomurodov e Kluivert ci sono da sbloccare le trattative con Bologna e Fulham, per Afena-Gyan non arrivate offerte oltre ai semplici interessamenti di Salernitana e Sassuolo. Come riporta Alfredo Pedullà, a queste due squadre si è aggiunto anche il sondaggio del Cagliari per il giovanissimo attaccante ghanese del 2003. Serve una sua cessione, possibilmente monetizzando, o dell'uzbeko per fare posto a Belotti. Fino ad ora, il Gallo ha rifiutato ogni altra offerta: vuole solo la Roma, potrebbero esserci sviluppi entro domani ma difficilmente - scrive l'esperto di mercato - potrà aspettare un'altra settimana. E Mourinho continua a insistere per averlo.