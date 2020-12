Calciomercato Roma, accordo Renyolds-Juventus ma il Cagliari frena

C’è incertezza riguardo all’esito della trattativa legata a Bryan Reynolds, il terzino del Dallas che piace molto a Roma, Juventus e Club Brugge. Il club giallorosso non ha ancora raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore e, per questo motivo, la società bianconera sembra in pole per l’acquisto del laterale statunitense. Come riporta “Tuttosport”, però, l’interesse del Cagliari, a cui la Juve dovrebbe prestare Reynolds, a causa della mancanza di posti per il tesseramento di calciatori extracomunitari, si registra più freddo. Paratici starebbe dunque cercando un’altra squadra italiana con cui concludere l’affare.