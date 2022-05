Calciomercato Roma, a Mourinho piace Wan-Bissaka: l’indiscrezione dalla Spagna

Bocciato Maitland-Niles, il tecnico portoghese continua a pescare in Premier: il terzino del Manchester United finisce nel suo mirino

La corsia destra della Roma si deve rifondare, o per lo meno: serve qualcuno che possa dare un po' di respiro a Rick Karsdorp . Nel mercato di riparazione è arrivato dall' Arsenal Ashley Maitland-Niles , dopo delle chance sfruttate male dall'inglese, José Mourinho l'ha parcheggiato in panchina, e lui tornerà a Londra quest'estate. Sempre dalla Premier , però, secondo quanto riporta DonBalon.com, lo Special One ha puntato gli occhi addosso ad Aaron Wan-Bissaka .

Il terzino del Manchester United, dopo due anni vissuti da protagonista, questa stagione ha visto poco e nulla il rettangolo verde. E nelle ultime due partite non è stato neanche convocato da Ralf Ragnick, sintomo che qualcosa non va, ecco. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2024, e il costo del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro: le cose chiaramente potrebbero cambiare se si trovasse un accordo tra le due società. In alternativa, comunque, Mou ha messo gli occhino anche su Sergiño Dest del Barcellona.