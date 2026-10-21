Sul classe 2008 ora ci sono Juventus e Milan

Redazione
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D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"

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Luca Reggiani è finito nel mirino del Milan, il giovane difensore del Borussia Dortmund non sta trovando spazio in Bundesliga e potrebbe tornare in Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la scorsa estate ci aveva pensato la Roma prima di chiudere col Wolfsburg per l'acquisto di Koulierakis. Al momento, però, non è più un obiettivo. Il pacchetto arretrato è al completo e Gasperini può contare su sei difensori centrali di livello. Sul classe 2008 c'è anche la Juventus che ci proverà a gennaio.

Reggiani Cerezo Osaka v Borussia Dortmund - Pre-Season Friendly

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