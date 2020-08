Calciomercato, Paska a Lisbona per il futuro di Schick: a Roma sarà solo di passaggio

Mentre Patrik Schick si prepara ad affrontare il Paris Saint Germain, per la sua seconda semifinale assoluta in Champions League, Pavel Paska (agente del ceco) si trova a Lisbona per lavorare sul futuro del giocatore. Già da tempo è ormai noto che il Lipsia ha deciso di non riscattare Schick, che tornerà nella capitale una volta concluso il torneo: i 29 milioni pattuiti ad inizio stagione erano troppi e la Roma ha dimostrato di non voler abbassare troppo le sue pretese. Tra i club che buttano un occhio ci sono Hertha Berlino e Bayer Leverkusen, sempre per rimanere in Bundesliga, dove il centravanti ha dato segnali incoraggianti sulla sua rinascita. La Roma, dal canto suo, non intende ricavare sotto i 25 milioni.