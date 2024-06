Calciomercato, offerto Matip: la Roma dice ‘no’. Contatti avanzati per Hummels

La Roma continua a lavorare per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Retesport ai giallorossi è stato offerto Matip che è in scadenza col Liverpool, ma il club ha detto 'no'. Proseguono invece i contatti per portare Hummels a Trigoria. De Rossi ha dato l'ok per l'operazione e il difensore tedesco ha aperto al trasferimento nella Capitale. Il centrale tedesco ieri inoltre ridendo ha parlato dell'interessamento del Maiorca: "Ho letto la notizia ma non ne so nulla". Potrebbe diventare il secondo colpo di mercato dopo il riscatto di Angeliño.