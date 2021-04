Calciomercato, non solo Koopmeiners: a Trigoria gli intermediari anche di Giroud

Koopmeiners più Giroud. La Roma lavora su due piste che in questi giorni hanno fatto registrare passi interessanti. Come scritto da ‘La Gazzetta dello Sport‘ e ‘Il Messaggero’, infatti, oltre al centrocampista olandese, ai giallorossi sarebbe stato proposto anche il centravanti francese. Gli intermediari italiani dei due calciatori sono stati due giorni fa a Trigoria e hanno incontrato il generale manager Tiago Pinto. Giroud è stato cercato già alcuni anni fa dalla Roma e anche nelle ultime sessioni di calciomercato è stato accostato in maniera insistente. Ora è in scadenza ha giugno, ha 34 anni, ma non rinnoverà. I Friedkin e Pinto tengono d’occhio la sua situazione.