Calciomercato, non c’è solo la Roma su Sanches: ci prova anche il Barcellona

Continua la caccia al centrocampista per Tiago Pinto e l'obiettivo numero 1 del gm è sempre Renato Sanches. Il PSG, però, non ha aperto al prestito con diritto di riscatto e ora c'è un altro ostacolo per la Roma. Infatti i giallorossi non sono più gli unici ad aver messo gli occhi sul portoghese. Secondo quanto riportato dal sito francese Foot01.com in Spagna si parla di un interessamento del Barcellona. I blaugrana sono alla ricerca di un centrocampista visto il possibile addio di Kessie e Xavi ha messo nel mirino Renato Sanches. Lui vorrebbe la Champions League e potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di andare a giocare nella Liga. Intanto il calciatore è ormai ai margini della rosa di Luis Enrique: ieri si è allenato a parte e oggi nell'amichevole contro l'Al-Nassr di Ronaldo non ha giocato neanche un minuto.