La stagione è conclusa e i club sono già all'opera per rinforzare e soprattutto sistemare i reparti della rosa che non hanno funzionato. È il caso della Juventus, a caccia di un nuovo portiere titolare che possa prendere il posto di un troppo discontinuo Di Gregorio. Uno degli obiettivi era l'ex Roma Alisson, ma, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, la pista è definitivamente sfumata. Il Liverpool ha fatto sapere al portiere brasiliano che non ha intenzione di cederlo e che vuole che resti ancora un altro anno. Nonostante l'acquisto, nella passata stagione, di Mamadashvili, i Reds vogliono proseguire con l'ex giallorosso e non perdere un altro elemento chiave della squadra. Una beffa per la Juve di Spalletti che aveva già trovato un accordo con il giocatore e sperava di chiudere l'affare in fretta.