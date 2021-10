Calciomercato, Mourinho pensa a Puig: è fuori dai piani del Barcellona

La Roma è tra le squadre interessate al prestito del talento blaugrana, che a gennaio potrebbe cambiare idea sulla volontà di restare a tutti i costi

La Roma pensa a Riqui Puig. Il giovane talento del Barcellona non rientra nei piani di Koeman, che gli ha già comunicato di non contare su di lui. I blaugrana hanno provato a cederlo, ma durante il mercato il centrocampista classe '99 ha rifiutato tutte le destinazioni per restare al Barcellona. Ma il suo spazio è ormai ridottissimo, a maggior ragione con l'esplosione di Gavi. Per questo, come riporta 'sport.es', Puig potrebbe cambiare idea a gennaio, non andando ormai oltre l'alenamento con la squadra in blaugrana. La Roma di Mourinho è una delle società che si sono interessate al prestito del giocatore spagnolo, che fino ad alcuni mesi fa sembrava in rampa di lancio. Per il portoghese sarebbe una buonissima occasione per avere un calciatore di qualità e il rinforzo chiesto a centrocampo.