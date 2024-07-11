Federico Chiesa è ad un passo dalla Roma secondo 'Milano Finanza'. Il sito d'informazione economica scrive che l'esterno della Juventus è molto vicino ai giallorossi: operazione da circa 30 milioni di euro. Si parla di 6 milioni per 5 anni (anche se da Trigoria arrivano diverse smentite). Il giocatore è al momento in vacanza dopo l'Europeo con l'Italia, ma nei prossimi giorni dovrà sciogliere i dubbi sul suo futuro. L'ex Fiorentina non rientra nei piani di Thiago Motta e il club bianconero gli ha proposto un rinnovo al ribasso. Il suo contratto scade nel 2025. Daniele De Rossi lo stima e i due hanno già avuto dei contatti telefonici nei giorni scorsi. Sull'esterno classe '97 c'è anche il Napoli, con Antonio Conte che da giorni sta spingendo per portarlo in Campania.