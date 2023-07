Calciomercato, Milan in pressing su Morata: offerti 4 milioni a stagione

Novità sulla pista Morata, conteso tra Roma e Milan. Secondo Sky Sport, i rossoneri avrebbero offerto allo spagnolo un contratto di quattro anni, con un ingaggio vicino ai 4 milioni di euro, molto meno rispetto ai 9 che guadagna all'Atletico Madrid. Certamente, la punta ex Juve rappresenta una grande occasione anche in termini di prezzo: per acquistarlo infatti basta pagare la clausola rescissoria di 12 milioni, tasse comprese. Una valutazione relativamente bassa rispetto ai prezzi 'monstre' che girano in questo periodo, e la comodità di non dover trattare direttamente con i 'Colchoneros'. Morata è l'occasione per eccellenza di questo mercato, e Milan e Roma lo sanno bene. Situazione senza dubbio da monitorare