Calciomercato, Marchizza piace all’Empoli: la Roma ha il 50% sulla rivendita

Riccardo Marchizza, terzino sinistro del Sassuolo, è finito nel mirino dell'Empoli, secondo quanto riportato da Sky Sport. Per lui sarebbe un ritorno in toscana dopo averci giocato nella stagione 2021-2022. Il giocatore ex Roma si era trasferito in Emilia nel 2017 nell'operazione che aveva portato Defrel a Trigoria. Il club giallorosso detiene una percentuale molto alta sulla rivendita (50%) e Pinto segue con attenzione lo sviluppo dell'operazione. L'Empoli oltre a Marchizza ha messo gli occhi su Bastoni dello Spezia. Per il calciatore del club ligure è stato fatto solamente un sondaggio.