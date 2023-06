Calciomercato, l’Inter resta in pole per Frattesi. La priorità della Roma è la punta

Sono ore caldissime per il calciomercato con la Roma che è assoluta protagonista. Finito il giugno di fuoco segnato dalle cessioni, adesso per Pinto è il momento di comprare. Ai giallorossi piace Frattesi, ma secondo quanto riportato da Sky Sport l'Inter resta ancora in pole per il centrocampista del Sassuolo. I neroverdi sparano alto e si potrebbe creare a breve un'asta per il giocatore. La Roma al momento osserva da spettatrice interessata, ma ha un'altra priorità: quella del centravanti. L'infortunio di Abraham ha complicato tantissimo il mercato e Mourinho vuole una punta di affidamento per la prossima stagione. Sul taccuino del gm portoghese ci sono sempre i nomi di Morata e Scamacca.