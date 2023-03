Calciomercato, le big mettono gli occhi su Retegui: c’è anche la Roma

Le big del campionato italiano e d'Europa hanno messo gli occhi su Retegui. L'attaccante italo-argentino convocato da Mancini per i prossimi impegni con la Nazionale sta facendo molto bene con la maglia del Tigre. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb a breve ci sarà un incontro con l'Atletico Madrid. Il capocannoniere del campionato argentino è però anche nel mirino di club italiani e ci sarebbero tre squadre pronte al summit nelle prossime settimane come il Milan, l'Inter e la Roma per esplorare la situazione contrattuale del calciatore.