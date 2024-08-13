Giorni caldissimi per il mercato in uscita giallorosso. Dopo le partenze di Darboe e Solbakken, anche Eldor Shomurodov sembra destinato a lasciare la Capitale. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'Atlanta United, squadra di MLS, segue da vicino l'attaccante uzbeko e lo vorrebbe come nuovo centravanti. Le trattative procedono a gonfie vele e c'è fiducia da entrambe le parti. Si attendono novità importanti nelle prossime ore. Con la partenza dell'ex Genoa i giallorossi dovranno necessariamente tornare sul mercato per trovare un terzo attaccante centrale di riserva.