Roma, l’agente di Veretout: “Sta benissimo qui, il futuro è giallorosso”

Jordan Veretout resterà alla Roma. Dopo le ultime voci di calciomercato che hanno visto il francese accostato al Napoli, che già – insieme anche al Milan – era stato protagonista in estate della lunga telenovela per acquistare il centrocampista francese. Lo stesso calciatore giallorosso di recente ha confermato la volontà ferrea di restare nella capitale. Un concetto ribadito anche dal suo agente, Mario Giuffredi: “È un giocatore che sta benissimo nella capitale e il pensiero di tutti è quello che vede ancora la Roma per il suo futuro“, ha detto a ‘Radio Sportiva’. Veretout, dopo l’iniziale ambientamento anche per recuperare da un infortunio, si è subito dimostrato una pedina fondamentale per Fonseca.