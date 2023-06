Calciomercato: la Roma resta in vantaggio per N’Dicka, ma il Milan fa sul serio

La Roma continua a lavorare sul mercato sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Pinto deve vendere in queste settimane, ma intanto ha giù chiuso per Aouar e ha in pugno N'Dicka. Nelle ultime ore sul difensore francese si è inserito prepotentemente il Milan. Il club rossonero è a caccia di un centrale e l'ex Eintracht rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero. In questo momento a Milanello è in corso una riunione tra dirigenti per pianificare il futuro del club. La Roma resta comunque in vantaggio e spera di chiudere il primo possibile la trattativa grazie all'accordo preso in precedenza. Il blitz del Milan però è serio e i giallorossi non sono gli unici a voler mettere le mani sul classe 1999.