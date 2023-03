Calciomercato, la Roma prova ad inserirsi per Soyuncu: Atletico Madrid in vantaggio

Il turco è in scadenza di contratto e lascerà il Leicester a giugno. Col il rinnovo di Smalling ancora in bilico, il gm portoghese è a caccia di un difensore

Pinto inizia a lavorare per la Roma del futuro. Col il rinnovo di Smalling ancora in bilico, il gm portoghese è a caccia di un difensore. Secondo quanto riportato da Sportitalia i giallorossi stanno provando ad inserirsi per Soyuncu. Il turco è in scadenza di contratto e lascerà il Leicester a giugno. C'è la forte concorrenza dell'Atletico Madrid. Infatti in Spagna si parla già di un precontratto firmato. Il club spagnolo è in vantaggio, ma la Roma sta cercando di strapparlo a Simeone.