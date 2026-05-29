La Champions per costruire una squadra da Champions. Gasperini vuole rinforzi di livello e cerchiato in rosso c'è il nome di Mason Greenwood. L'attaccante può lasciare il Marsiglia e - come scrive Sportitalia - la Roma farà un tentativo concreto per portarlo a Trigoria. Ci sono stati già i primi contatti con il padre dell'inglese che ha aperto ai giallorossi. Il club della Côte d'Azur chiede una cifra vicina ai 50 milioni (il 40% finirà nelle casse del Man United) e la Roma sta preparando la prima offerta ufficiale. Tra le possibili cessioni rimane in pole Manu Koné, ma anche Soulé non è ritenuto un intoccabile e in caso di offerte importanti dalla Premier League sarà lui a salutare Trigoria.