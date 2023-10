Calciomercato, la Roma pensa a Insigne: possibile derby con la Lazio

Tiago Pinto è già al lavoro per rinforzare la rosa della Roma. La priorità resta quella del difensore centrale è il principale indiziato è Dier. Il giocatore del Tottenham è un pupillo di Mourinho e lo vorrebbe a Trigoria. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com i giallorossi pensano a Lorenzo Insigne per l'attacco. L'ex capitano del Napoli è ormai ai ferri corti col Toronto e vorrebbe tornare in Italia. Su di lui c'è anche la Lazio e potrebbe accendersi un derby di mercato. Lorenzo dovrebbe tagliarsi notevolmente l’ingaggio da 7,5 milioni di euro netti. Poi servirebbe un’offerta adeguata al club canadese con il quale è legato da un contratto fino al 2026. La Roma potrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto a gennaio. Operazione complicata, ma ad oggi non impossibile.