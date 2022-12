Calciomercato, la Roma cerca il sostituto di Karsdorp: occhi su Juranovic

Karsdorp è partito con la squadra per il ritiro in Portogallo, ma l'olandese resta comunque in vendita. Pinto è a caccia del sostituto e, secondo quanto riportato da Sky, ha messo gli occhi su Juranovic. Il croato ha fatto molto bene al Mondiale e diversi club lo hanno messo nel mirino. Il Torino ha già avviato i primi contatti con il Celtic. Il club scozzese, per il cartellino del terzino, chiede 6 milioni di euro: l'operazione potrebbe andare in porto anche in prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a fine campionato. I granata, ad oggi, sono in vantaggio ma la Roma resta alla finestra.