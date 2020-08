Calciomercato, la Roma accelera per Milik: il polacco apre, bozza d’intesa

La Roma accelera per Arkadiusz Milik. Secondo quanto riporta calciomercato.it, i giallorossi ieri sera hanno negoziato con l’entourage del polacco per un suo approdo in giallorosso, raggiungendo una bozza d’intesa sia economica che progettuale. Milik potrebbe prendere il posto di Edin Dzeko, nel caso in cui il bosniaco decida insieme alla Roma di continuare la sua carriera altrove. C’è infatti il pressing della Juventus sul bomber bosniaco, così come quello dell’Inter. Domani l’incontro con Fienga (che oggi è a Milano) per capire in che direzione andare. Con il Napoli, invece, l’accordo è stato trovato da tempo e nell’operazione finirebbero anche Cengiz Under (che guadagnerà 2,8 milioni a stagione) e Alessio Riccardi.