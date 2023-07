Calciomercato, la Real Sociedad vuole van de Beek: era stato proposto alla Roma

La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per sbloccare il mercato della Roma. Pinto è ancora a caccia del centrocampista da regalare a Mourinho ed è attesa la fumata bianca per Renato Sanches. Oltre al portoghese il mese scorso si era parlato anche di van de Beek. L'olandese era stato proposto dal Manchester United, ma non è mai stato preso in considerazione. Adesso può finire alla Real Sociedad. Secondo quanto riportato da Marca la squadra spagnola ha messo gli occhi sull'ex Ajax.