A Trigoria sono giorni caldissimi per il futuro della Roma. Tony D'Amico è prossimo a diventare il nuovo ds dopo l'addio di Massara e tra le questioni principali rimane quella dei rinnovi. L'accordo tra Pellegrini (in scadenza il 30 giugno) e la società giallorossa non è stato ancora raggiunto, ma ora entrambe vogliono continuare insieme. Come riporta calciomercato.it, la Juventus sta provando a inserirsi e rimane alla finestra in caso di un addio a parametro zero. I bianconeri hanno anche incontrato l'agente del calciatore per valutare un acquisto a costo zero. La volontà di Lorenzo resta quella di proseguire con la Roma e Gasperini vorrebbe averlo anche nella prossima stagione così come Dybala e Celik. La prossima settimana dovrebbe esserci un nuovo vertice tra la società e l'entourage del giocatore per cercare di raggiungere l'accordo: la nuova proposta dei giallorossi si aggirerebbe sui 2/2.5 milioni di euro a stagione, un'offerta simile a quella recapitata alla Joya,