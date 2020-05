Calciomercato, Kolarov ha scelto la Roma: niente Bologna, si vede dirigente in giallorosso

Aleksandar Kolarov ha scelto il suo futuro. Il terzino della Roma al momento non è tra le situazioni più impellenti per il ds Petrachi, che al suo arrivo ha ammesso di aver chiamato proprio il serbo come prima cosa. Tra le questioni da risolvere ci sono le cessioni per fare cassa, ma anche il destino di Kolarov sembrava essere in bilico, con l’insidia chiamata Mihajlovic, desideroso di portarlo al Bologna. Come riporta ‘calciomercato.com’, il classe ’85 ha cambiato definitivamente idea e non intende muoversi da Trigoria. L’ex City ha frenato ogni discorso con i rossoblù e altri club: il suo futuro nella prossima stagione sarà nella Roma. Non solo, perché dopo aver appeso gli scarpini al chiodo Kolarov si vede con un ruolo da dirigente in giallorosso. Con un contratto in scadenza 2021, il serbo sembra aver deciso il suo futuro.