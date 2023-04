Calciomercato, il Sassuolo torna su Bove: la Roma alza il muro e vuole blindarlo

Carnevali lo segue da tempo ed era la pedina chiesta in cambio per Frattesi. Edoardo al momento pensa solo al club giallorosso

Un altro 'bambino' di Mourinho si è preso la scena. Bove dopo l'ottima prestazione contro l'Udinese, condita da un gol, ha convinto tutti e adesso la Roma vuole blindarlo. Secondo Tuttomercatoweb il club giallorosso vorrebbe prolungare il suo contratto (scadenza 2025) e non farlo partire la prossima estate. Sul giocatore è tornato alla carica il Sassuolo. Carnevali lo segue da tempo ed era la pedina chiesta in cambio per Frattesi. Edoardo al momento pensa solo alla Roma e finire al meglio la stagione. Si è guadagnato la fiducia dello Special One che lo ha fatto scendere in campo 22 volte tra campionato, Europa League e Coppa Italia.