Calciomercato, il Napoli pensa a Lukaku insieme a Conte

Il belga ha già avuto dei contatti con il suo ex allenatore e gradirebbe una soluzione che gli permetta di restare in Italia

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e Antonio Conte sembra essere il favorito per la panchina azzurra. Con lui, come riportato su X dalla giornalista di Calciomercato.it Eleonora Trotta, potrebbe sbarcare nel golfo anche Romelu Lukaku. Il belga è stato allenato da Conte nel suo periodo interista, quello dello scudetto e non disdegnerebbe una soluzione che gli permetta di restare in Italia. L'attaccante in prestito alla Roma e di proprietà del Chelsea ha già avuto dei contatti con il suo ex allenatore.