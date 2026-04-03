Calciomercato Roma, il Milan si ritira dalla corsa per Pellegrini

Ancora da decifrare il futuro di Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto con la Roma e con un rinnovo sempre in bilico. Come scrive Calciomercato.it, sono tante le squadre italiane ed estere interessate al numero 7. Tra queste però non c'è più il Milan: il club rossonero si era mosso per capire la fattibilità dell’operazione e chiudere il colpo a zero, ma i rossoneri si sarebbero tirati indietro e non presenteranno un’offerta al calciatore per farlo arrivare a Milanello.