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Calciomercato Roma, il Milan si ritira dalla corsa per Pellegrini

Calciomercato Roma, il Milan si ritira dalla corsa per Pellegrini - immagine 1
Il rinnovo dell'ex capitano è ancora in bilico
Redazione

Ancora da decifrare il futuro di Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto con la Roma e con un rinnovo sempre in bilico. Come scrive Calciomercato.it, sono tante le squadre italiane ed estere interessate al numero 7. Tra queste però non c'è più il Milan: il club rossonero si era mosso per capire la fattibilità dell’operazione e chiudere il colpo a zero, ma i rossoneri si sarebbero tirati indietro e non presenteranno un’offerta al calciatore per farlo arrivare a Milanello.

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