Calciomercato, il Chelsea non riscatta Boga: Roma e Napoli alla porta del Sassuolo

Jeremie Boga non tornerà al Chelsea. I Blues non eserciteranno il riscatto del giovane giocatore ora in forza al Sassuolo, nonostante la clausola di acquisto che avevano mantenuto. Secondo quanto riportato dal Guardian, gli inglesi hanno intenzione di guadagnare la percentuale sulla futura cessione del classe ’97. Già durante l’ultima finestra di mercato invernale la Roma aveva fatto un pensierino sull’attaccante franco-ivoriano, offrendo al Sassuolo un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, rispediti però al mittente. L’interesse su Boga è forte invece da parte del Napoli, in pole position per accaparrarsi il suo cartellino.