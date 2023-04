Calciomercato, il Chelsea non farà sconti per Ziyech: nessuna apertura al prestito

La stagione di Ziyech sta vivendo alti e bassi. Il marocchino è passato da esubero a titolare in pochi mesi, ma nelle ultime giornate è tornato a sedersi in panchina. L'ex Ajax è un oggetto del desiderio della Roma e a gennaio Pinto ha provato a piazzare il colpo. Nelle ultime ore della sessione invernale, il Psg sembrava pronto a definire l'accordo con il Chelsea, prima di un repentino cambio d'idea degli inglesi. In estate Ziyech andrà via ma i Blues non faranno sconti, scrive Calciomercato.com. Chi vorrà il calciatore dovrà pagarlo e non ci sono aperture per dei prestiti "alla Lukaku".