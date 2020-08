Roma, il Benfica piomba su Vertonghen. Maxi offerta anche a Cavani

Perso Smalling, che resta uno degli obiettivi di mercato della Roma, tra i nomi sulla lista della dirigenza giallorossa c’è anche Jan Vertonghen. Il belga ha lasciato il Tottenham, può arrivare a zero e sarà lui a scegliere la prossima destinazione. Il classe ’87 ha diverse opzioni: oltre ai capitolini, anche Fiorentina e Inter in Serie A sono state accostate a lui. Secondo ‘Sport Mediaset’, su Vertonghen c’è anche il Benfica, che avrebbe presentato un’offerta importante al centrale. I portoghesi del neo allenatore Jorge Jesus sono molto attivi sul mercato degli svincolati, visto che hanno fatto recapitare una proposta da ben 8 milioni per 3 anni a Edinson Cavani. L’uruguaiano, accostato settimane fa alla Roma nell’ambito di un possibile ingresso in società di una cordata nordamericana, potrebbe presto accettare.