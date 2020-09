Florenzi in prestito al PSG per una cifra intorno agli 8 milioni. E può partire già domani

Alessandro Florenzi è pronto per Parigi. Secondo quanto riporta TMW, non è da escludere una partenza per la capitale francese già domani, dopo che l’agente Lucci oggi ha avuto un incontro con la dirigenza capitolina. La Roma e il Paris Saint Germain nelle scorse ore hanno trovato l’accordo per il prestito, con diritto di riscatto, del terzino: operazione che si aggira intorno agli 8-9 milioni di euro, riporta calciomercato.it. Da tempo Florenzi è stato messo ai margini della squadra da Paulo Fonseca e, dopo il prestito di 6 mesi al Valencia, è pronto a giocarsi le sue carte nella sua nuova avventura francese. Florenzi godrà poi della grande stima di Leonardo, uomo mercato del PSG, che punta forte su di lui e con cui ci sono già stati contatti telefonici.