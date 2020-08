Calciomercato, Fiorentina vicina a Torreira

La trattativa che avrebbe portato Lucas Torreira alla Roma, con lo scambio di Amadou Diawara all’Arsenal, negli ultimi giorni è andata a rilento. Sul centrocampista ex Sampdoria, poi, non c’è solo il nuovo club di Friedkin. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, infatti, si sarebbe inserita anche la Fiorentina: i viola di Rocco Commisso non solo starebbero già trattando per l’uruguaiano, ma sembrerebbero anche vicini alla stretta di mano sull’accordo economico con il classe ’96. Rimane da convincere i Gunners. Torreira, comunque, rimane seguito sia dalla Roma che dal Torino.