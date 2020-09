Calciomercato, Estrella passa al Genoa – FOTO

Lo scorso giugno la Roma aveva deciso di non versare i 600mila euro per il riscatto di Felipe Estrella Galeazzi, nonostante i 12 gol nelle 32 presenze accumulate con la Primavera di Alberto De Rossi. E’ così che sul giovane brasiliano ci ha messo le mani il Genoa. Il classe 2001, immortalato sorridente in una foto poi pubblicata su Instagram dal suo agente Diego Tavano, sarà oggi in Italia per svolgere le consuete visite mediche propedeutiche alle firme e all’ufficialità. I rossoblù di Maran avranno una carta in più per l’attacco della prossima stagione.