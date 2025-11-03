Calciomercato, Endrick vuole lasciare il Real: Lione in pole, c’è anche la Roma

La situazione di Endrick al Real Madrid continua a far discutere in Spagna e non solo. Il talento brasiliano già l'anno scorso aveva avuto difficoltà a trovare spazio per esprimere le sue qualità, ma con Xabi Alonso in panchina le cose sono solo peggiorate. Il brasiliano si è infortunato per un paio di settimane e al suo rientro Gonzalo Garcia lo ha passato nelle gerarchie subito dietro Mbappè. In questa stagione non ha ancora giocato neanche un minuto e una sua cessione nel mercato di gennaio non è da escludere. Il classe 2006 vuole strappare la convocazione per il Mondiale del 2026 e ha bisogno di giocare di più. Secondo quanto riporta Footmercato.net, su di lui è molto forte il Lione che ha anche il gradimento del giocatore, ma decine di squadre seguono il giovane talento. Tra queste anche la Roma che cerca un centravanti e che potrebbe approfittare di questa occasione. Il suo futuro è ancora incerto, sul tavolo ci sono diverse opzioni.