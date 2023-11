Calciomercato, dall’Inghilterra: Roma e Lazio seguono Gnonto. Everton favorito

Wilfried Gnonto riflette attentamente sul suo futuro. Il giovane attaccante, legato attualmente al Leeds United, vorrebbe cambiare aria e un trasferimento già nella sessione invernale sembra essere possibile. Tra i principali interessati al suo acquisto, come riporta Teamwalk, ci sono le due squadre capitoline, Roma e Lazio, ma il club al momento in vantaggio è l'Everton. La squadra di Liverpool ha già compiuto un tentativo durante l'estate di ben 20 milioni di euro, trovando il muro del Leeds, volenteroso di trattenere l'attaccante della Nazionale nonostante la sua volontà. Dopo più di qualche protesta l'attaccante classe 2003 è rimasto al Leeds in attesa della prossima finestra di mercato. I Whites hanno fissato il prezzo del cartellino a 25 milioni di euro. Prezzo che rende proibitivo l'acquisto per Lazio e Roma che sarebbero più interessate al giocatore per la finestra estiva. L'Everton pare pronta, invece, a mettere sul piatto l'offerta giusta, da vedere se Gnonto gradirà la destinazione o aspetterà offerte migliori.