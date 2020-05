Calciomercato, dalla Turchia: pressing Fenerbahçe su Cetin, la Roma pensa al prestito

Le sirene turche che squillano per Mert Cetin cambiano melodia. Dopo il forte interesse del Galatasaray, sotto stretta direttiva di Fatih Terim, il Fenerbache mette la freccia, sorpassa la concorrente nazionale ed prepara il rimpatrio del giovane classe ’97 giallorosso. Secondo quanto riportato da Aksam Spor, il club turco infatti sarebbe vicino all’accordo di massima con la Roma per Cetin, valutando di far recapitare a Petrachi la richiesta di prestito con un’opzione per il suo futuro acquisto. I club potrebbero raggiungere l’intesa, rifinendo nei prossimi giorni i dettagli decisivi per concludere la trattativa.