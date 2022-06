Calciomercato, dalla Spagna: Lenglet ad un passo dal Tottenham

Il francese era stato accostato anche alla Roma in questi giorni ma i giallorossi al momento non hanno fretta di chiudere trattative per rinforzare il reparto arretrato

Lenglet, difensore centrale del Barcellona, è ad un passo dal cambiare maglia. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il giocatore andrà al Tottenham di Antonio Conte in prestito. Il francese era stato accostato anche alla Roma in questi giorni ma i giallorossi al momento non hanno fretta di chiudere trattative per rinforzare il reparto arretrato. Al contrario degli 'Spurs' che avevano necessità di comprare un difensore.