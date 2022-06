Calciomercato, da Veretout a Diawara: la Roma di Petrachi è in vendita

Gianluca Petrachi non ha lasciato il segno a Roma, i tifosi lo ricordano per i tanti flop e per qualche sua dichiarazione fuori le righe. Molti acquisti dell’ex direttore sportivo dei giallorossi sono stati ceduti in questi anni. Pau Lopez dopo due annate disastrose è stato riscattato ufficialmente dal Marsiglia, Kalinic non è rimasto, e Villar è stato scartato da Mourinho che non lo ha praticamente mai fatto giocare. La lista dei calciatori che la Roma vuole cedere è lunga e molti appartengono all’operato del ds leccese. Il primo è Diawara, che a causa del suo ricco e lungo contratto non vuole staccarsi da Trigoria.