Calciomercato, da Mourinho a Dybala e Smalling: l’Arabia guarda in casa Roma

Il calcio arabo è ormai entrato a gamba tesa nel panorama europeo e la scorsa estate in tanti hanno fatto le valigie verso la Saudi Pro League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i soldi sauditi sono pronti ad arrivare a Trigoria. Ad agosto è stato il turno di Ibanez, mentre per il futuro diversi club hanno puntato Dybala, Spinazzola, Smalling e Mourinho. Lo Special One ha il contratto in scadenza nel 2024 e ad oggi non ci sono segnali da parte della società per il rinnovo. La Joya ha una clausola da 12 milioni di euro che fa gola alle squadre arabe. Infine le sirene saudite hanno colpito anche il centrale inglese e l'esterno ex Juventus. Smalling è ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio e la Roma è pronta ad ascoltare offerte. Discorso differente per Spinazzola: c'è la volontà del club di rinnovare eventualmente a cifre molto più basse rispetto ai 3 milioni attuali.