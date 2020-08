Calciomercato, Chiossi (portiere Roma U18) in prestito al Modena

Andrea Chiossi, giovane portiere classe 2002 della Roma Under 18, lascerà Trigoria per trasferirsi in prestito al Modena. La società romagnola ha ufficializzato attraverso una nota ufficiale il passaggio: “Il Modena F.C. comunica di aver perfezionato il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Andrea Chiossi, portiere classe 2002, proveniente dall’A.S. Roma. In precedenza l’estremo difensore ha indossato la maglia della Fiorentina e quella del Carpi”. L’estremo difensore diciottenne era arrivato in giallorosso a gennaio 2020: per lui 5 presenze nel campionato Nazionale Under 18 in stagione, per un totale di 450′ minuti con la Roma.