Calciomercato, Chiesa può lasciare il Liverpool: anche la Roma alla finestra

Continua il periodo nero di Chiesa. L'ex Juventus sta trovando pochissimo spazio al Liverpool e in estate potrebbe tornare in Serie A. I Reds - secondo quanto riportato da Calciomercato.com - chiedono circa 15/20 milioni di euro. Ci pensa la Roma ma la concorrenza è alta: su di lui ci sono anche Juve, Milan e Napoli. I giallorossi in estate cercheranno un esterno d'attacco per rinforzare il pacchetto offensivo. Saluteranno Dybala, Ferguson, El Shaarawy e Venturino. L'unico che ha qualche chance di rinnovare è Pellegrini, ma al momento la fumata bianca non è arrivata. Oltre a Chiesa sul taccuino di Massara c'è anche Arribas dell'Almeria.