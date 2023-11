Calciomercato, Chalobah offerto al Borussia Dortmund. La Roma osserva

Il difensore del Chelsea non rientra nei piani dei Blues, anche i giallorossi alle porte per la finestra di mercato invernale

Il difensore inglese, Trevoh Chalobah, non sembra rientrare nei piani del Chelsea che ha già fatto sapere al giocatore di pensare ad una sua cessione nel mese di gennaio. Nelle ultime ore il giocatore classe '99 è stato offerto al Borussia Dortmund, come riportato dalla Bild. I gialloneri ci pensano per dare un rinforzo difensivo al mister Terzic, nel frattempo la Roma segue con attenzione la situazione. I giallorossi, infatti, sono in emergenza difesa da diverso tempo, emergenza che potrebbe diventare ancor più critica nei mesi di gennaio e febbraio, quando Evan Ndicka partirà per la Coppa d'Africa. Tra i profili che piacciono alla dirigenza capitolina, Chalobah sembra essere nelle prime posizioni, da vedere chi la spunterà nella corsa al suo acquisto.