Calciomercato, c’è fila per Urzi: Torino, Samp e Sassuolo in coda con la Roma

“Per Augustin sono stato contattato da persone vicine alla Roma”. Parola di Maximiliano Gallo, agente di Augustine Urzi, esterno del Banfield da tempo nei radar della Roma. Secondo quanto riportato Eleonora Trotta su Twitter, a sondare il terreno per l’argentino non ci sarebbe solo la società giallorossa in Serie A: Torino, Sampdoria e Sassuolo, nella prossima sessione di mercato, proveranno a strappare il classe 2000 a Petrachi. Urzi ha una clausola rescissoria fissata a 30 milioni, ma la crisi economica causata dal coronavirus abbasserà le richieste del Banfield: il suo cartellino infatti si aggira intorno agli 8 milioni di euro. “Prenderemo una decisione tutti insieme“, aveva commentato ad aprile il suo procuratore, ribadendo i buoni rapporti tra giocatore e squadra.