Calciomercato, Bonaventura più vicino alla Roma: l’Atalanta verso la resa

La Roma al lavoro per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista del Milan lascerà i rossoneri a parametro zero a causa del contratto in scadenza il 30 giugno del 2020 e un rinnovo che non arriverà. Tanti club di Serie A stanno provando a fare il colpo, dal Torino alla Fiorentina passando per l’Atalanta, che sognava un ritorno. I nerazzurri, però, sono indietro rispetto alla Roma che – come riporta ‘Il Corriere di Bergamo’ – è attualmente in pole per Bonaventura. La Dea potrebbe tirarsi fuori anche a causa delle richieste economiche del calciatore. In Spagna, il portale ‘todofichajes.com’, assicura addirittura che manca solo la firma per vedere ‘Jack’ in giallorosso, con l’annuncio che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.