Calciomercato, Bellanova accordo raggiunto con l’Atalanta. E sfuma Wesley

L'Atalanta sta lavorando per concludere l'accordo per l'acquisto di Raoul Bellanova dal Torino, individuato come obiettivo prioritario per il club bergamasco, dopo che la trattativa per Pubill è saltata alle battute finali. Secondo quanto riportato da FabrizioRomano, il club bergamasco avrebbe trovato l'accordo con il Torino, operazione da 20 milioni più bonus. L'Atalanta vede in lui un'opportunità eccellente per il ruolo di terzino destro, con una prospettiva a lungo termine per rafforzare ulteriormente la propria rosa. In precedenza, anche la Roma aveva mostrato interesse per l'azzurro, ma ha successivamente deciso di fare un passo indietro a causa dei costi dell'operazione, stimati intorno ai 25 milioni di euro (solo di cartellino), considerati eccessivi dal club capitolino. Nel frattempo è saltata la trattativa che avrebbe dovuto portare Wesley in Lombardia, secondo quanto riportato da VenêCasagrande, in quanto il club brasiliano avrebbe inserito una clausola non prevista inizialmente con il club italiano. La clausola prevedeva che il calciatore sarebbe arrivato in Italia solamente il 26 agosto.