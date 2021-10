Calciomercato, anche l’Arsenal su Zakaria

Una nuova concorrente per la Roma, che però ha bisogno di rafforzare il reparto al più presto

Uno dei prossimi rinforzi del calciomercato invernale è Denis Zakaria. Il giocatore del Borussia Monchengladbach è nei piani di Mourinho ma non solo: come riporta The Sun, anche l'Arsenal ha messo nel mirino il centrocampista. Lo svizzero ha un contratto con il club tedesco fino a giugno 2022 e in estate sarà quindi svincolato. Una nuova concorrente per la Roma, che però ha bisogno di rafforzare il reparto al più presto.