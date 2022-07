Calciomercato, anche il Milan punta Wijnaldum

La Roma ha un'altra sfidante per il calciomercato. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, Georginio Wijnaldum non è stato proposto dal Paris Saint-Germain solo al general manager Tiago Pinto, ma anche al Milan. L'ex Liverpool è fuori dai piani del nuovo allenatore dei parigini, Galtier, motivo per cui il PSG è disposto a cederlo in prestito e pagare la metà dell'ingaggio, che ammonta a 9 milioni di euro a stagione.