Calciomercato, anche il Lipsia su Milik: ma l’offerta della Roma è migliore

Dopo aver mollato la presa su Patrik Schick (le cifre richieste dai giallorossi erano troppo alte ed è stato lasciato al Bayer Leverkusen), il Lipsia ora tenta di insidiare la Roma nell’acquisto di Arkadiusz Milik del Napoli. Secondo quanto riporta calciomercato.it, c’è stato un sondaggio dei tedeschi per il centravanti polacco, che tuttavia vorrebbe proseguire la sua carriera in Italia. Al momento la Roma ha avanzato l’offerta migliore per aggiudicarsi l’attaccante, garantendogli un quadriennale da 4,5 milioni più bonus e diritti d’immagine.